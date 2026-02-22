Carnevale di Viareggio | vince il carro In bocca al lupo secondo I samurai del potere Tutti i premiati

Il carro “In bocca al lupo” ha conquistato il primo posto al Carnevale di Viareggio, causa l’originalità delle sculture e l’impegno degli artisti. La giuria ha premiato la creatività e la cura nei dettagli, che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La competizione ha visto partecipare numerosi carri provenienti da diverse regioni, tutti caratterizzati da temi attuali e riflessivi. La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico sulla spiaggia, lasciando il pubblico entusiasta.

E' il carro di prima categoria firmato da Luca Bertozzi 'In bocca al lupo' il vincitore del Carnevale di Viareggio 2026. Al secondo posto 'I samurai del potere' di Luigi Bonetti e al terzo 'La gallina dalle uova d'oro' di Alessandro Avanzini. Per la seconda categoria primo posto per 'Native american return' di Fabrizio e Valentina Galli. Per le mascherate di gruppo 'I semi del tempo' di Silvano Bianchi e, per le mascherate isolate, 'Emozioni. Tutto ciò che ci resta' di Lorenzo Paoli. Uno spettacolo di luci, musica ed emozioni sul Lungomare di Viareggio ha salutato un buon nemero di pubblico. Ospiti al corso in notturna una delegazione del Carnevale di Malta e una delegazione del Washington Festivals & Events Association che supporta festival ed eventi negli Stati Uniti.