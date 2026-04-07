Danze fiabe e sapori bio | la primavera invade i Giardini Sambuy con il Mercato Googreen

La primavera si fa sentire nei Giardini Sambuy, dove domenica si svolge il Mercato Googreen. L'evento propone danze, fiabe e prodotti biologici, offrendo un'occasione per trascorrere del tempo all’aperto. I visitatori possono godere dei profumi delle prime fioriture e assaggiare le specialità del territorio. L'iniziativa mira a coinvolgere le persone in un momento di svago e convivialità.

Una domenica per riscoprire il piacere di stare insieme all'aria aperta, tra i profumi delle prime fioriture e le eccellenze del territorio. Domenica 12 aprile, dalle ore 10 alle 18, i Giardini Sambuy di piazza Carlo Felice tornano a ospitare il Mercato della Biodiversità Googreen. L'evento, promosso da Giardino Forbito, trasformerà l'area di fronte alla stazione Porta Nuova in un distretto della sostenibilità, unendo la spesa consapevole a un ricco programma di eventi culturali, presentazioni letterarie e teatro di strada. Il programma entra nel vivo alle ore 11:00 con "Domenica in cerchio", un momento dedicato alla danza popolare curato dall'Associazione Baldanza, dove musica e movimento coinvolgeranno i passanti in uno spazio aperto e partecipato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Primavera in Rosa: ai Giardini Sambuy due giorni tra cultura, biodiversità e pensiero femminileMentre la natura si prepara al risveglio, i Giardini Sambuy di Torino si tingono di rosa. Primavera 2026: il fitness diventa chic e invade la cittàLa primavera del 2026 segna una svolta radicale nel modo di concepire l’abbigliamento sportivo, dove la frontiera tra palestra e vita urbana viene... Danze, fiabe e sapori bio: la primavera invade i Giardini Sambuy con il Mercato GoogreenDomenica 12 aprile ai Giardini Sambuy di Torino torna il Mercato della Biodiversità Googreen. In programma laboratori per bambini, teatro di strada e prodotti d'eccellenza. torinotoday.it Torino, nei giardini di Porta Nuova riapre il Gazebo SambuyIl 14 settembre nei giardini di piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, riapre a Torino il Gazebo Sambuy. L'iniziativa, dopo dieci anni di chiusura, è dell'associazione Giardino ... ansa.it