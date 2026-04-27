Il 14enne accoltellato da un gruppo di giovani a Milano

Un ragazzo di 14 anni, di origine egiziana, è stato ferito con un coltello durante un'aggressione avvenuta alla stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro, a Milano. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto un gruppo di giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Un ragazzo di 14 anni di origine egiziana è stato aggredito e accoltellato alla stazione Fs di Quarto Oggiaro a Milano. Secondo le prime informazioni sarebbe stato aggredito da un gruppo di soggetti, la cui identità al momento è ignota. Per motivi tuttora in corso di accertamento lo avrebbero colpito alla schiena e al capo verosimilmente con dei frammenti di bottiglia, provocandogli ferite lacero contuse, poi si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Milano Musocco. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Picchiato e accoltellato da una babygang a Milano: le immagini del pestaggio

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