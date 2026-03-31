A Napoli si è verificato un episodio di violenza in una scuola, dove un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello a una gamba da un gruppo di minori. Due giovani, di 17 e 15 anni, sono stati denunciati: il più giovane ha nascosto l’arma vicino agli uffici comunali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione.

Lo ha convinto con una scusa a entrare nei bagni della scuola. Lì, insieme a un gruppetto di amici, ha iniziato a minacciare il 14enne. Ha estratto un coltello e ha mimato di colpirlo, per poi trafiggere il giovane studente alla gamba. È accaduto nel quartiere napoletano di Scampia, all'istituto "Pontano delle Arti e dei Mestieri". Non è chiaro perché la vittima prescelta sia stato proprio il 14enne. L'arma è stata rinvenuta dai carabinieri diverse ore dopo nei pressi degli uffici pubblici dell'Ottava municipalità del Comune di Napoli., A far scattare l'intervento dei carabinieri nella scuola, nel pomeriggio di lunedì, è stato l'allarme della dirigente scolastica, che ha denunciato il ferimento di uno studente 14enne con arma bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, ancora sangue a scuola: 14enne accoltellato a una gamba da un gruppo di minori

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