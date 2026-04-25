Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano con l’accusa di «concorso in frode sportiva». L’avviso di garanzia gli sarebbe stato consegnato ieri. Rocchi ha dichiarato di essere sereno. La notizia si inserisce nel contesto delle indagini in corso sulla gestione delle partite e delle decisioni arbitrali.

Avviso di garanzia per il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Lo avrebbe ricevuto ieri per «concorso in frode sportiva». Secondo quanto riportato dall’Agi, l’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferirebbe al campionato 2024-2025 e, in particolare, ad alcuni episodi avvenuti nella sala Var di Lissone durante le gare. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale nacque «Calciopoli» culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar. Il rigore in Udinese-Parma In particolare, ci si riferisce a quanto sarebbe avvenuto il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva». Lui: sono sereno

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