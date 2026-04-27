Igiene mestruale | il rischio invisibile di metalli e PFAS nei prodotti

Un rapporto recente di un'organizzazione non governativa ha evidenziato la presenza di metalli pesanti e sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni prodotti utilizzati durante il ciclo mestruale. L'indagine si è concentrata su vari articoli di igiene femminile, riscontrando tracce di questi composti chimici. La scoperta solleva preoccupazioni riguardo all'esposizione a lungo termine e ai possibili effetti sulla salute delle utenti.

? Cosa sapere L'ONG Règles Élémentaires rileva metalli pesanti e PFAS nei prodotti per l'igiene mestruale.. Il vuoto normativo europeo espone le mucose a rischi chimici per assorbimento sistemico.. Tra i 5.000 e i 15.000 prodotti per l’igiene mestruale vengono utilizzati mediamente da una donna nel corso della propria vita, ma la mancanza di normative europee sulla composizione chimica espone le mucose a contaminanti pericolosi. Un’inchiesta condotta dall’ONG francese Règles Élémentaires ha messo in luce un vuoto normativo che riguarda assorbenti, tamponi e mutande mestruali, prodotti che non rientrano né nella categoria dei cosmetici né in quella dei dispositivi medici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Igiene mestruale: il rischio invisibile di metalli e PFAS nei prodotti Notizie correlate Fitness: il rischio invisibile dei PFAS nei capi sportiviUn’indagine pubblicata il 21 aprile 2026 rivela come l’abbigliamento tecnico per il fitness possa diventare un veicolo di contaminazione chimica. Allarme cibo: 264 pesticidi e PFAS nei prodotti più comuniL’analisi condotta dall’Environmental Working Group (EWG) sul mercato ortofrutticolo statunitense ha rivelato la presenza di ben 264 tipi di... Altri aggiornamenti Si parla di: A Co-Ro arriva Femmina a chi?: il festival sulla ciclicità femminile. Una cattiva igiene orale da bambini aumenta il rischio di malattie cardiache da adultiEsiste una correlazione molto stretta tra la salute orale da piccoli e il benessere cardiovascolare in età adulta. È ormai dimostrato il legame biologico tra patologie orali infantili come carie e ... corriere.it Distributori di assorbenti a scuola: Riconosciuta l’igiene mestrualeIl consiglio comunale di Castelnuovo Rangone ha approvato all’unanimità nell’ultima seduta la mozione Non ci fermiamo mai. Neanche quei giorni lì. Castelnuovo Period Power, presentata dal gruppo ... ilrestodelcarlino.it