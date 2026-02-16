I leoni si leccano le ferite dopo uno stop pesante La T Gema troppo discontinua Il terzo posto è di nuovo a rischio

La T Gema ha perso contro Desio, una sconfitta che mette a rischio il terzo posto in classifica. La squadra di coach Rossi ha mostrato molte incertezze e ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo durante tutta la partita. La squadra si lecca le ferite, mentre i leoni termali cercano di rialzarsi dopo un periodo complicato. Quella vittoria di Desio ha fatto perdere terreno ai rossoblù, che ora sono a quattro punti dalla vetta e con una partita in meno.

La sconfitta rimediata al Pala FitLine di Desio allontana La T Tecnica Gema dalla vetta del Girone A, quella stessa vetta che i leoni termali neanche un mese e mezzo fa agganciavano grazie al soverchiante successo ai danni della Elachem Vigevano, ora distante 4 punti e con una partita in meno rispetto ai rossoblù. Cosa è successo nel frattempo? Che da quel ko la formazione ducale ha fatto percorso netto, con prestazioni peraltro sempre in crescendo, mentre la truppa di Andreazza è già al terzo scivolone in 43 giorni, e se quelli di Capo d’Orlando e Legnano potevano anche essere messi in preventivo contro le squadre della parte destra della classifica finora la Montecatini targata La T Gema non aveva ancora sbagliato un colpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I leoni si leccano le ferite dopo uno stop pesante. La T Gema troppo discontinua. Il terzo posto è di nuovo a rischio Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro» Dopo il pareggio a Parma, Daniele De Rossi ha sottolineato l'importanza di rispettare i giocatori in momenti difficili, evitando commenti sul mercato in tempi delicati. I grandi esclusi si leccano le ferite: chi resta fuori dal Consiglio regionale in provincia di Foggia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I leoni si leccano le ferite dopo uno stop pesante. La T Gema troppo discontinua. Il terzo posto è di nuovo a rischio. I leoni si azzuffano, paura al circo di Licola. Gli animalisti accusano: MaltrattatiIl video ha fatto il giro del web nei giorni di Natale: la sera dell’antivigilia, durante lo show del circo M. Orfei al parco acquatico di Licola, un inaspettato fuoriprogramma ha suscitato momenti ... napoli.repubblica.it La T Tecnica Gema Montecatini. . A San Valentino si tifa rossoblu!!! Lega Nazionale Pallacanestro La T Tecnica Gema Allestimenti Veicoli Commerciali #pallacanestromontecatini #lattecnicagematoscanamct #serieboldwildwest #latgemamontecatini #latt facebook