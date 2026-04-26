CALCIO Prima e seconda categoria | le sfide e i possibili verdetti

Mancano solo due turni alla fine della stagione regolare nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Il ventottesimo turno del campionato, che inizia oggi alle 16, si preannuncia come uno dei più determinanti, con molte squadre impegnate in sfide che potrebbero influenzare gli ultimi verdetti. Le partite di questa giornata potrebbero cambiare gli equilibri in classifica e delineare le squadre che accederanno alle fasi successive.

Mancano due giornate al termine della "regular season" dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Ed il ventottesimo turno del torneo, pronto a prendere il via alle 16 odierne, potrebbe già essere decisivo. Al Faggi, la Pietà terza forza del raggruppamento riceverà l’Atletico Spedalino, mentre il Maliseti Seano proverà a battre in casa il Fornacette Casarosa per restare al di sopra della linea di galleggiamento. Al Galleni si sfideranno un Prato Nord di fatto salvo (o quasi) ed un Viaccia che deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Idem per il Casale Fattoria, che attende il Marginone. Girone C: il Poggio a Caiano vuol festeggiare in anticipo l’imminente riapertura del campo sportivo Martini (martedì prossimo) avvicinandosi alla salvezza: espugnare la tana del Gambassi sarà l’unico modo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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