La vita digitale potrebbe continuare anche dopo la morte. Meta ha brevettato un’intelligenza artificiale in grado di pubblicare post, commenti e persino interazioni audio e video sui social al posto di un utente deceduto. La tecnologia, basata sull’analisi dei comportamenti passati e dello stile di comunicazione, punta a creare un “ sostituto digitale ” capace di mantenere attivo un account simulando fedelmente la presenza online della persona. Il brevetto, depositato nel 2023 dal CTO Andrew Bosworth, apre un dibattito su etica, privacy e identità digitale che sarà inevitabile affrontare negli anni a venire. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Il tuo profilo social potrebbe postare anche quando non ci sarai più: Meta compra il brevetto che potrebbe cambiare tutto

