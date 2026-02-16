Il tuo profilo social potrebbe postare anche quando non ci sarai più | Meta compra il brevetto che potrebbe cambiare tutto
Meta ha ottenuto un brevetto che permette a un’intelligenza artificiale di gestire i profili social dei defunti, e questa novità potrebbe rivoluzionare il modo di conservare i ricordi online. La società ha sviluppato un sistema capace di continuare a pubblicare messaggi, rispondere ai commenti e creare contenuti multimediali, anche quando l’utente non è più tra noi. In pratica, il brevetto riguarda un software che impara dagli interventi passati dell’utente, mantenendo attiva la presenza digitale anche dopo la sua scomparsa.
La vita digitale potrebbe continuare anche dopo la morte. Meta ha brevettato un’intelligenza artificiale in grado di pubblicare post, commenti e persino interazioni audio e video sui social al posto di un utente deceduto. La tecnologia, basata sull’analisi dei comportamenti passati e dello stile di comunicazione, punta a creare un “ sostituto digitale ” capace di mantenere attivo un account simulando fedelmente la presenza online della persona. Il brevetto, depositato nel 2023 dal CTO Andrew Bosworth, apre un dibattito su etica, privacy e identità digitale che sarà inevitabile affrontare negli anni a venire. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Lo strano brevetto di Meta: un’IA che continua a postare sui social anche dopo la tua morte
Meta ha brevettato un’intelligenza artificiale che può continuare a pubblicare sui social anche dopo la morte dell’utente.
Lo strano social che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo
Questa settimana è esploso un nuovo social network che sta già facendo parlare di sé.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I 9 migliori strumenti e metriche per analytics di Instagram da monitorare; ABB RobotStudio Cup 2026: innovazione, formazione e talento a Bergamo; WhatsApp, arriva Strict Account: cos’è e come attivare la nuova modalità super sicura; Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi.
Profilo social hackerato e chiuso, il racconto dell’agente immobiliare: Ho perso dati e annunci di lavoroFerrara, 17 settembre 2025 – Un messaggio stringato, fatto pervenire via email: Abbiamo bloccato il tuo account Facebook. È il trauma numero uno. Ma, forse, ancora peggio c’è la motivazione: ... ilrestodelcarlino.it
Di chi è il tuo account sui social?A fine novembre X, l’azienda di proprietà di Elon Musk che gestisce l’omonimo social network, ha presentato un’obiezione contro la cessione dell’account del famoso sito complottista Infowars al ... ilpost.it
Oscurati i profili su Meta e TikTok, stop anche ad alcuni contenuti su Youtube. È uno strettissimo bavaglio social quello imposto dai giganti del web – e quindi non da un giudice – a Fabrizio Corona, a quasi due mesi dallo scoppio del cosiddetto caso Signorini. facebook