Cesena Mignani deve cambiare L’attacco tutto sulle spalle di Cerri

Cesena, Mignani deve cambiare. L’attacco tutto sulle spalle di Cerri Sospiro di sollievo in casa bianconera: l’esito degli esami clinici ai quali si sono sottoposti ieri Cristian Shpendi e Marco Olivieri, costretti martedì sera a guadagnare gli spogliatoi prima del triplice fischio finale a causa di risentimenti muscolari, ha escluso lesioni per entrambi. Tuttavia, la decisione di Mignani di puntare su Cerri come unica punta nelle prossime partite si fa più urgente, dopo la mancata disponibilità dei due attaccanti.

Sospiro di sollievo in casa bianconera: l’esito degli esami clinici ai quali si sono sottoposti ieri Cristian Shpendi e Marco Olivieri, costretti martedì sera a guadagnare gli spogliatoi prima del triplice fischio finale a causa di risentimenti muscolari, ha escluso lesioni per entrambi. Le buone notizie però finiscono qui, perché per il centravanti classe 2004, domani contro i lagunari, è quasi sicuro il forfait totale, mentre Olivieri potrebbe essere della partita, ma per uno spezzone ed in caso di necessità, sicuramente non dal primo minuto. Dalla rifinitura di oggi pomeriggio arriveranno le ultime indicazioni, ma contro il Venezia quasi sicuramente Michele Mignani dovrà inventare qualcosa di inedito in attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Mignani deve cambiare. L’attacco tutto sulle spalle di Cerri DIRETTA Avellino-Cesena, novità in attacco: Mignani lancia Olivieri e Biancolino Patierno Questa sera allo stadio Partenio si gioca una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti e un po’ di tranquillità in campionato. Monza-Cesena, mister Mignani: "E' una partita difficilissima, ma deve essere uno stimolo in più" Contenuti correlati Argomenti discussi: Cesena, Mignani deve cambiare. L’attacco tutto sulle spalle di Cerri; CALCIO: Cesena a Chiavari, Mignani avverte, Servirà pareggiare la loro intensità | VIDEO; Il primo guizzo di Cerri non basta, tracollo sotto la pioggia del Cesena: ne prende tre dall'Entella; Cesena, il guaio dei turni infrasettimanali . I turnover di Mignani fanno sempre discutere. Cesena, Mignani deve cambiare. L’attacco tutto sulle spalle di CerriSospiro di sollievo in casa bianconera: l’esito degli esami clinici ai quali si sono sottoposti ieri Cristian Shpendi e Marco Olivieri, costretti martedì sera a guadagnare gli spogliatoi prima del tri ... ilrestodelcarlino.it Cesena, il guaio dei turni infrasettimanali . I turnover di Mignani fanno sempre discutereDa Salerno (nella passata stagione) passando per Frosinone fino a Chiavari, le scelte incriminate. Con l’Entella è mancato pure il carattere ... msn.com @virtusentella @cesenafc 3-1 Mamma mia le formazioni iniziali di Mignani negli infrasettimanali… Ma vogliamo parlare di Francesconi davanti alla difesa #cesena #calcio #cesenafc #daiburdel Vi aspetto ogni lunedì alle 18 in diretta sui canali F - facebook.com facebook