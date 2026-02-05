Tumori | Giornata mondiale Favo sul valore della nutrizione medica in oncologia

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, a Roma si è tenuto un incontro organizzato dalla Favo, la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. L’obiettivo è stato sottolineare quanto sia importante la nutrizione medica specializzata per chi affronta un tumore. La giornata ha visto medici, volontari e pazienti confrontarsi sull’importanza di una corretta alimentazione durante le terapie, per migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a Roma l'incontro 'Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia. Una risorsa per il sistema sanitario, un diritto per tutti'. L'iniziativa ha acceso i riflettori sulla malnutrizione nei pazienti oncologici. Una condizione che spesso ostacola il percorso di cura, con ricadute importanti sui costi a carico del Sistema sanitario nazionale. L'appello perché gli alimenti speciali rientrino nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e diventando accessibili ai pazienti.

