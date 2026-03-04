Wall Street in ripiegamento

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in calo in una giornata di negoziazioni negativa. Il presidente della Federal Reserve di New York ha indicato i dazi come principale fattore di rischio per i prezzi, mentre il prezzo del petrolio ha registrato variazioni minori. La seduta si è conclusa con un andamento negativo per gli indici principali, influenzati da queste considerazioni.

Sessione negativa per i listini americani. Il Presidente della Fed di New York, John Williams, punta il dito contro i dazi come principale fattore di rischio per i prezzi, mentre il petrolio preoccupa meno. Crollano i titoli dei semiconduttori. NEW YORK – Prosegue la scia negativa per la borsa di New York, che chiude un'altra seduta tinta di rosso. A dominare il sentiment degli investitori sono le crescenti tensioni geopolitiche e il timore di una nuova fiammata inflazionistica, uno scenario non escluso dai vertici della Federal Reserve. Il fattore Williams e la questione dazi A scuotere i mercati sono state in particolare le parole di John Williams, Presidente della Fed di New York.