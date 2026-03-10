Deutsche Bank | +5% ai bonus meno di Wall Street

La Deutsche Bank ha annunciato un aumento di almeno il 5% nel fondo per i bonus rispetto all’anno precedente, mantenendo una strategia retributiva più moderata rispetto alle grandi banche di Wall Street. La decisione riguarda la redistribuzione delle risorse destinate ai premi e si applica ai dipendenti della banca in Germania. Il totale dei bonus sarà comunque inferiore rispetto a quello riconosciuto dalle istituzioni finanziarie statunitensi.

La Deutsche Bank sta preparando un incremento del fondo per i bonus di almeno il 5% rispetto all’anno precedente, una decisione che segna una strategia retributiva più contenuta rispetto ai giganti di Wall Street. Questo aumento si basa sui risultati positivi registrati nel 2025, dove l’istituto tedesco ha raggiunto ricavi complessivi in crescita, sebbene con performance disomogenee tra le diverse divisioni operative. Mentre i banchieri d’investimento vedranno crescere la parte variabile della retribuzione, la banca tedesca mantiene una politica meno generosa rispetto a concorrenti come JPMorgan Chase o Goldman Sachs, che hanno alzato i loro fondi premi di oltre il 10%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deutsche Bank: +5% ai bonus, meno di Wall Street Articoli correlati Deutsche Bank prevede aumento del bonus pool di almeno il 5%Deutsche Bank, la maggiore banca tedesca, prevede di aumentare il suo bonus pool per l’anno scorso di almeno il 5%, ma sempre di meno di alcune delle... Deutsche Bank perquisita, sospetto riciclaggio per conto di Roman AbramovichIntorno alle 10 del mattino del 28 gennaio una trentina di agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno perquisito la sede di Deutsche... Approfondimenti e contenuti su Deutsche Bank Discussioni sull' argomento Deutsche Bank: I ricavi saliranno di 5 miliardi. Radici stabili in Europa; Banche europee in caduta libera: Deutsche Bank -5,4%, Raiffeisen -6,7% con la crisi USA-Iran; Deutsche Bank assume 12 banker ex Mediobanca e amplia il team di Wealth Management; Deutsche Bank rafforza il wealth management in Italia: 12 nuovi ingressi. Deutsche Bank - La Mia Banca. . WE ARE ON! Da dove iniziare per realizzare i tuoi progetti Prestiti, investimenti, consulenza finanziaria e contenuti pensati per accompagnarti nelle scelte di ogni giorno, ora sul nuovo profilo firmato Deutsche Bank e Deutsch - facebook.com facebook