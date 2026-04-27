I soldi agli ospedali svizzeri? L’Italia tuteli le famiglie che hanno perso i figli a Crans Montana

Oltre il danno, anche la beffa. Ha destato enorme scalpore la notizia che alcune famiglie italiane, colpite dalla perdita dei figli a Crans Montana, non abbiano ancora ricevuto assistenza finanziaria da parte delle autorità. Nel frattempo, in Svizzera, sono stati stanziati fondi per gli ospedali, mentre in Italia si discute di come tutelare le famiglie coinvolte. La questione ha acceso il dibattito pubblico sulle risposte offerte alle vittime di incidenti all’estero.

Oltre il danno, anche la beffa. Ha destato enorme scalpore la notizia che alcune famiglie dei ragazzi italiani gravemente ustionati nel rogo di Crans Montana hanno ricevuto fatture di diverse decine di migliaia di euro per il pagamento delle spese mediche sostenute dall’ospedale svizzero di Sion nell’immediatezza della strage avvenuta lo scorso Capodanno al Constellation. Fatture, come quella arrivata alla famiglia di Manfredi Marcucci, il sedicenne studente romano tuttora in cura per le gravi conseguenze riportate nell’incendio, dell’ammontare di 75.000 euro inerenti ad un ricovero in terapia intensiva durato soltanto 15 ore. Un documento...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I soldi agli ospedali svizzeri? L’Italia tuteli le famiglie che hanno perso i figli a Crans Montana Notizie correlate Crans-Montana, famiglie dei feriti: "Ospedali svizzeri non mandano cartelle ma tariffe del ricovero", fino a 66mila€ per 15 oreAlle famiglie dei feriti stanno arrivando, una dopo l’altra, le fatture per le cure ricevute poco dopo l’incendio al Constellation: conti che non... Fattura delle cure ai feriti di Crans-Montana, l’ira di Bertolaso: “Pessima figura, gli svizzeri hanno perso un’altra occasione”Milano, 21 aprile 2026 – “E' stata un'altra ottima occasione che gli svizzeri hanno perso per non fare la figura che hanno fatto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Incendio a Crans Montana, la beffa per i feriti italiani: arrivano conti dell'ospedale fino a 60mila euro; Dall'ospedale arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore: Nulla è dovuto; Incendio Crans Montana: Svizzera chiede all'Italia 108mila euro di spese mediche. Crans Montana, l’ambasciatore in Svizzera: La richiesta di soldi è un oltraggio all’ItaliaÈ un oltraggio al nostro Paese. Non pagheremo le fatture per i feriti italiani, la Svizzera ha una responsabilità morale pesantissima. Così l’ambasciatore ... lapresse.it Crans-Montana, sale il conto per gli italiani: chiesti 200 mila euro per 10 giorni di cure ai genitori di Leonardo BovePer quattro feriti che il 1° gennaio hanno ricevuto le prime cure all’ospedale di Sion (Francesca Nota, Giuseppe Giola, Manfredi Marcucci, Eleonora Palmieri) il totale è di oltre 128 mila euro. Alla f ... corriere.it Per la prima volta dalla prossima settimana i parenti delle vittime e i loro legali potranno vedere il video degli otto minuti della tragedia di Crans Montana. A Fanpage.it l’avvocato Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia di Emanuele Galeppini, ha precisato: - facebook.com facebook Crans-Montana, familiari ammessi a vedere il video del rogo: conti shock per i feriti italiani #crans-montana x.com