In Svizzera, le autorità sono state criticate per come hanno gestito la fattura delle cure ai feriti di Crans-Montana. Un esponente italiano ha commentato che si trattava di un’occasione persa per evitare una brutta figura da parte dei funzionari svizzeri. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni sulla gestione delle spese sanitarie internazionali.

Milano, 21 aprile 2026 – “E' stata un'altra ottima occasione che gli svizzeri hanno perso per non fare la figura che hanno fatto. E' ovvio che i documenti inviati dagli ospedali elvetici alle famiglie dei feriti di Crans-Montana con i conti delle cure sono stati una procedura squisitamente burocratica, inviata da qualche contabile. L a burocrazia non c'è solamente in Italia, c'è anche in altri Paesi, e c'è evidentemente anche in Svizzera. Qualche ignaro, magari ottuso, ha mandato queste fatture senza sapere quelle che sarebbero state le conseguenze psicologiche su delle famiglie che sono state devastate da questa vicenda. Avrebbero dovuto benissimo farne a meno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fattura delle cure ai feriti di Crans-Montana, l’ira di Bertolaso: “Pessima figura, gli svizzeri hanno perso un’altra occasione”

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