Le famiglie dei feriti nelle strutture sanitarie svizzere stanno ricevendo fatture che indicano cifre fino a 66.000 euro per circa 15 ore di degenza. In alcuni casi, gli ospedali non inviano le cartelle cliniche, ma solo le tariffe relative ai ricoveri. Questa situazione sta suscitando preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte delle famiglie coinvolte.

Alle famiglie dei feriti stanno arrivando, una dopo l’altra, le fatture per le cure ricevute poco dopo l’incendio al Constellation: conti che non dovranno saldare, ma che suscitano indignazione e rabbia tra i genitori: "Somigliano più che altro a una tariffa oraria" "Gli ospedali svizzeri non.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, famiglie dei feriti: "Ospedali svizzeri non mandano cartelle ma tariffe del ricovero", fino a 66mila€ per 15 ore

Crans Montana, la strage dei ragazzi: parlano i parenti delle vittime - Vita in diretta 06/01/2026

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