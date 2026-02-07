Valguarnera | Carnevale 2026 tra sfilate inclusività e festa per tutte le età Sei giorni di eventi in programma

Valguarnera si appresta a vivere sei giorni di festeggiamenti per il Carnevale 2026. Le sfilate si susseguono, coinvolgendo tutte le età e puntando sull’inclusività. La comunità si prepara a divertirsi, ma anche a fare attenzione all’ambiente e alla solidarietà tra i cittadini.

Valguarnera si prepara ad accogliere sei giorni di festeggiamenti che mirano a celebrare la tradizione carnevalesca con un occhio di riguardo all'ambiente e alla coesione sociale. L'Eco Carnevale Valguarnerese, in programma dal 12 al 17 febbraio 2026, si presenta come un evento centrale per la comunità, un momento di aggregazione che coinvolge famiglie, bambini, associazioni e gruppi organizzati. L'Amministrazione comunale ha presentato nei dettagli un programma ricco di eventi, sfilate e spettacoli che promettono di animare il centro della cittadina siciliana, situata in provincia di Enna. L'edizione 2026 si apre giovedì 12 febbraio con la sfilata dei bambini, un evento considerato dagli organizzatori uno dei momenti più significativi dell'intero carnevale.

