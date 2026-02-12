Maximall Pontecagnano celebra San Valentino e Carnevale | eventi creatività e intrattenimento per tutte le età

A Pontecagnano, il centro commerciale Maximall si prepara a festeggiare sia San Valentino che il Carnevale con un programma ricco di eventi. Le iniziative sono pensate per coinvolgere tutte le età e rendere la visita al centro commerciale più di una semplice spesa. Nel calendario ci sono attività, spettacoli e momenti di creatività, tutti studiati per trasformare le giornate di festa in un’esperienza divertente e coinvolgente.

Un calendario di iniziative diffuse, pensate per trasformare la visita al centro commerciale in un'esperienza di festa che accompagna il pubblico ben oltre le singole ricorrenze. In occasione di San Valentino e del Carnevale, il Centro Commerciale Maximall Pontecagnano propone un programma di attività gratuite che unisce partecipazione, intrattenimento e momenti da condividere, coinvolgendo coppie, famiglie, bambini e teenager. Dal 9 al 14 febbraio l'atmosfera di San Valentino prende forma, con un servizio dedicato ai visitatori: presso l'infopoint è stata allestita una postazione a tema con palloncini e decorazioni dove è possibile far confezionare gratuitamente i regali acquistati nel Centro.

