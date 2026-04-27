I pronostici di lunedì 27 aprile | Serie A Liga Premier League e altri campionati

Lunedì 27 aprile si completano le partite della trentaquattresima giornata di Serie A con i match tra Cagliari e Atalanta, e tra Lazio e Udinese, entrambi posticipati rispetto alla programmazione originale. Oltre alla massima divisione italiana, si giocano incontri di Liga, Premier League e altri campionati minori a livello internazionale. I pronostici per queste partite sono stati diffusi prima del calcio d'inizio.

La trentaquattresima giornata di Serie A si chiude con i posticipi del lunedì: Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. L’Atalanta dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia proverà a ottenere una qualificazione europea tramite la classifica di Serie A, ma il Cagliari ha ancora fame di punti salvezza. Nella sfida dell’Olimpico invece la Lazio proverà a dare seguito al periodo positivo culminato con la vittoria della Coppa Italia facendo risultato anche contro l’Udinese. In Premier League il Manchester United attende a Old Trafford il Bournemouth. Le “Bees” nelle trasferte contro squadre della parte alta della classifica hanno raccolto solo sette punti su 18 disponibili.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 27 aprile: Serie A, Liga, Premier League e altri campionati Notizie correlate I pronostici di lunedì 13 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionatiLa Fiorentina, uscita con le ossa rotte dalla trasferta londinese di Conference League, dove è stata presa a pallate dal Crystal Palace vittorioso... I pronostici di lunedì 16 marzo: Serie A, Liga, Premier League e altri campionatiI pronostici di lunedì 16 marzo, ci sono partite di Serie A, Liga, Premier League e altri campionati minori La ventinovesima giornata di Serie A si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 34ª giornata; Arsenal-Newcastle, Gunners sotto pressione in Premier League. I pronostici di Netwin; Pronostico Manchester City-Arsenal, le quote del big match di Premier League; Pronostici Premier League, il West Ham di Castellanos cerca punti salvezza contro il Crystal Palace. I pronostici di lunedì 20 aprile: Serie A, Premier League e altri campionatiI pronostici di lunedì 20 aprile, in campo Serie A, Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo ... ilveggente.it I pronostici di lunedì 13 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionatiI pronostici di lunedì 13 aprile, in campo Serie A, Premier League, Liga e altri campionati in giro per il mondo ... ilveggente.it Idan Chelsea su ka lashe FA Cup, za su samu gurbin zuwa UEFA Europa League. A halin yanzu suna matsayi na 8 a Premier League - facebook.com facebook #Premier League, primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi: sbancato di misura il campo del Wolverhampton x.com