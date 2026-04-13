Lunedì 13 aprile, nel mondo del calcio si disputano diverse partite in campionati come la Serie A, la Premier League, la Liga e altri tornei nazionali. Le squadre scendono in campo in diverse città, con alcune sfide che coinvolgono squadre in lotta per posizioni in classifica e altre che cercano punti importanti per evitare la retrocessione. Le partite si svolgono in orari variabili e sono seguite da appassionati e addetti ai lavori.

La Fiorentina, uscita con le ossa rotte dalla trasferta londinese di Conference League, dove è stata presa a pallate dal Crystal Palace vittorioso per tre a zero, deve ora ritrovare concentrazione per il campionato dove la salvezza è più facile da raggiungere ma non ancora sicura. Contro la Lazio, in serie positiva da quattro giornate in cui ha raccolto dieci punti, sarebbe importante non perdere. In Premier League il Manchester United parte favorito sul Leeds ma non dovrà sottovalutarlo. Il Leeds, ancora in lotta per non retrocedere, è diventato difficile da battere dall’inizio di dicembre. Ha subito soltanto quattro sconfitte in 22 partite, e tutte – ad eccezione del pesante 4-0 contro l’Arsenal – sono arrivate in modo sfortunato e con un solo gol di scarto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 13 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

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