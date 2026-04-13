I programmi TV di oggi 13 aprile 2026 | fiction e film della sera
Ecco i programmi televisivi in onda questa sera, 13 aprile 2026. Su Rai 1 va in onda la fiction intitolata “La buona stella”. Su Canale 5 è programmata la replica della serie “I Cesaroni”. Su Canale 20 viene trasmesso il film “Batman v Superman”. Questi sono i principali appuntamenti televisivi previsti per la serata.
Guida ai programmi TV del 13 aprile 2026: “La buona stella” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5, “Batman v Superman” su Canale 20. La prima serata del 13 aprile offre su Rai 1 La buona stella, il titolo di punta della rete, con due episodi carichi di tensione e colpi di scena. Rai 2 risponde con The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show che mette alla prova cento concorrenti in sfide rapidissime. Per chi cerca informazione, Rai 3 propone Lo Stato delle Cose, con inchieste e analisi sull’attualità. Sul fronte dell’intrattenimento leggero, Canale 5 rilancia la nostalgia con I Cesaroni – Il Ritorno, mentre Italia 1 punta sull’azione pura con The Transporter Legacy.🔗 Leggi su Lopinionista.it
I programmi TV di oggi 25 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 25 marzo 2026: “Morgane” su Rai 1, “Vanina” su Canale 5, “Salvate il soldato Ryan” su Iris La prima serata del 25 marzo...
I programmi TV di oggi 13 febbraio 2026: quiz, fiction e filmGuida ai programmi TV del 13 febbraio 2026: “Speciale Affari Tuoi” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Past Lives” su Rai 3 La prima serata del...