Ecco i programmi TV in onda questa sera, 20 aprile 2026. Su Rai 1 va in onda la fiction “La buona stella”, mentre su Canale 5 viene trasmesso “I Cesaroni”. Su Canale 20 è programmato il film “V per Vendetta”. Questi sono i principali appuntamenti televisivi previsti per la serata di oggi.

Guida ai programmi TV del 20 aprile 2026: “La buona stella” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5, “V per Vendetta” su Canale 20. La prima serata del 20 aprile offre su Rai 1 La buona stella, con due episodi che spingono la fuga di Simone e Alessia verso un punto di rottura. Rai 2 accende la competizione con The Floor, dove cento concorrenti si sfidano senza tregua. Su Canale 5 torna l’universo popolare de I Cesaroni – Il ritorno, tra nostalgia e nuovi segreti di famiglia. Italia 1 punta sull’azione pura con Blacklight, mentre Sky Cinema Collection propone un classico intramontabile: Indiana Jones e l’ultima crociata. Non mancano l’informazione di Newsroom su Rai 3 e la satira del GialappaShow su TV8.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 20 aprile 2026: fiction e film della sera

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