I numeri premiano l’Italia | aumenta il potere di acquisto pro-capite Meloni sorride

L’Italia può sorridere, almeno sui numeri. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d’acquisto pro capite è salito dell’1,7% rispetto ai tre mesi precedenti. È il miglior risultato tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, secondo le statistiche disponibili. Un segnale positivo che mostra come le famiglie italiane stiano avvertendo un miglioramento nella loro situazione economica.

I numeri non mentono. E continuano a sorridere all’Italia del governo Meloni: nel terzo trimestre 2025 il potere d’acquisto pro capite è aumentato in Italia dell’1,7% rispetto al trimestre precedente: il più forte incremento tra tutti i Paesi dell’Unione Europea per cui sono disponibili statistiche al riguardo. Ad accertarlo è Eurostat, che a diffuso da Bruxelles il rapport sui dati destagionalizzati, in parte anticipati dall’Istat con i conti trimestrali dei settori istituzionale. Il risultato è frutto della combinazione di più fattori, a partire dall’aumento del numero degli occupanti, con un recupero graduale dei salari reali rispetto all’inflazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il potere di acquisto degli italiani cresce ancora.

A dicembre, il costo della spesa ha registrato un lieve aumento, con un incremento dello 0,2% rispetto a novembre, riflettendo un'inflazione in crescita.

