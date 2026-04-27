I muri della città parlano di un odio incondizionato verso le forze dell' ordine

Numerose scritte offensive sono state trovate sui muri della città, rivolte alle forze dell’ordine. Le autorità locali sono state invitate a intervenire per rimuovere i graffiti, considerati vergognosi da chi ha diffuso la comunicazione. La questione ha attirato l’attenzione di cittadini e associazioni, che chiedono interventi concreti per ripulire le aree interessate. La richiesta si concentra sulla necessità di mantenere decorosa l’immagine urbana.

L'obiettivo dichiarato è quello di sensibilizzare il Comune a ripulire scritte vergognose presenti in città. Riguardo al dibattito sulla sicurezza innescatosi all'ombra del Santo a seguito degli ultimi episodi di tensione avvenuti fra forze dell’ordine e attivisti del centro sociale occupato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Milano, città blindata per tre manifestazioni: tensioni con le forze dell'ordine Tensione in piazza della Pera. Aggressione antagonista verso Azione Universitaria. Divisi dalle forze dell’Ordinedi Gabriele Masiero E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine giovedì pomeriggio in piazza Chiara Gambacorti (alias dela Pera) per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Graffiti a Roma, i condomini devono ripulire i muri. Chi imbratta rischia una multa da 400 euro; La Street Art sui muri delle scuole per decorare la città; Roma è l'unica capitale che non contrasta il graffitismo vandalico. La confusione strumentale con la street-art; Alla scuola Don Bosco i murales di Tracce Urbane: Una forma d’arte che arriva a tutti. Graffiti a Roma, i condomini devono ripulire i muri. Chi imbratta rischia una multa da 400 euroA ripulire i muri pubblici pensa da aprile dello scorso anno l’Ufficio qualità urbana del Campidoglio che, dopo segnalazione, si attiva stabilendo un colore-codice di priorità e poi assegnando i ... roma.corriere.it Tappezza i muri della città con scritte diffamatorie nei confronti di una donna, condannato ex professoreTremila euro di multa. E' stata questa la condanna inflitta dal giudice monocratico Raffaele Ferraro nei confronti di Livio Martinelli, 77enne di Tora e Piccilli, ex professore di italiano in pensione ... casertanews.it I muri non sono muri. Non sono limiti. Sono sfide. In questo secolo del piagnisteo, ognuno che non riesce a fare una cosa si mette a dire che ci sono dei limiti, che non si può fare, che tutti sono cattivi e così via. È sempre colpa degli altri, del sistema, di Montecit - facebook.com facebook Sedum dasyphyllum: il conquistatore dei muri! Immaginate una pianta minuscola che sfida gravità e siccità. Sui vecchi muri coperti di muschi e licheni, il Sedum dasyphyllum si sviluppa con le sue foglie carnose, quasi rossastre. I fiori sono piccoli e bianch x.com