Giovedì pomeriggio, in piazza della Pera, si sono registrati scontri tra un gruppo di antagonisti e membri di Azione Universitaria. La situazione è diventata tesa quando alcuni partecipanti hanno attaccato uno dei gruppi, provocando l’intervento delle forze dell’ordine per placare la situazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per separare le parti e ristabilire l’ordine.

di Gabriele Masiero E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine giovedì pomeriggio in piazza Chiara Gambacorti (alias dela Pera) per evitare disordini tra un centinaio di militanti dell’area anarchica e antagonista e una ventina di militanti di Azione Universitaria, organizzazione studentesca vicina a Fratelli d’Italia che, senza bandiere e insegne politiche, stava consumando un aperitivo all’esterno di un locale. La Digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi. In breve sul posto sono giunti un centinaio di giovani dell’area antagonista che ha iniziato a scandire slogan ed esporre striscioni contro i giovani di Azione universitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tensione in piazza della Pera. Aggressione antagonista verso Azione Universitaria. Divisi dalle forze dell’Ordine

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