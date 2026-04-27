Durante un’intervista rilasciata l’estate scorsa, la giocatrice montenegrina Milica Jovanovic ha chiesto a Giorgia Sottana chi sia al di fuori del mondo del basket. La conversazione ha offerto uno sguardo sulla figura della giocatrice, conosciuta anche per i molti talenti e le abilità dimostrate nel corso della carriera. La domanda ha aperto un approfondimento sulla vita privata e sulle passioni che accompagnano la sua attività sportiva.

In una video intervista dell’estate scorsa, la giocatrice montenegrina Milica Jovanovi? chiede a Giorgia Sottana chi è lei fuori dal campo. Sottana prima sbuffa sopraffatta, poi sorride. Sembra sorpresa ma anche imbarazzata di fronte all’idea di dover imbastire una risposta. «Abbiamo bisogno di un bel po’ di tempo per rispondere a questa domanda», dice. Poi si prende un attimo per ricapitolare e prosegue: «la prima cosa che mi viene in mente adesso è che sono una mamma. Ma ho anche un sacco di altre passioni e interessi, come il videomaking e la fotografia. E spero che questo in futuro possa diventare il mio lavoro. Sono una scrittrice. A volte fa paura dirlo, ma amo scrivere e penso di potermi definire anche così».🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I molti talenti di Giorgia Sottana

Notizie correlate

Leggi anche: Basket femminile: Schio-Venezia, 40 minuti per lo scudetto nell’ultima di Giorgia Sottana

Giorgia Sottana lascia il basket da vincente: “Non potevo immaginare un finale migliore”Si chiude in bellezza la splendida carriera di Giorgia Sottana, che dice addio alla pallacanestro vincendo da protagonista (con 4 punti, tra cui i...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Finale scudetto Basket Femminile 2026 tra Schio e Venezia: ecco chi sono le migliori giocatrici italiane che si sfideranno.

Giorgia Sottana, il ritiro di una leggenda con il nono Scudetto: «Ho deciso, e sono felice così»Sono contenta di aver chiuso qua. Schio è casa mia. Voglio bene alle persone, al pres, e non potevo pensare a un finale migliore per la mia carriera. Sono felice e anche di ... pianetabasket.com

Giorgia Sottana lascia il basket da vincente: Non potevo immaginare un finale miglioreSi chiude in bellezza la splendida carriera di Giorgia Sottana, che dice addio alla pallacanestro vincendo da protagonista (con 4 punti, tra cui i due ... oasport.it