Dopo una lunga carriera, la giocatrice di basket ha deciso di smettere, affermando di aver vissuto un’esperienza che non avrebbe potuto desiderare di più. La sua decisione è stata annunciata pubblicamente, senza specificare eventuali piani futuri. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi campionati nazionali e internazionali, contribuendo con le sue prestazioni a numerose vittorie della squadra.

Si chiude in bellezza la splendida carriera di Giorgia Sottana, che dice addio alla pallacanestro vincendo da protagonista (con 4 punti, tra cui i due tiri liberi definitivi) il suo nono scudetto al termine di una serie finale al cardiopalma in cui Schio ha ribaltato la situazione dopo la sconfitta casalinga in gara-1 aggiudicandosi le due partite successive ed imponendosi nell’ultimo atto per 70-64 tra le mura amiche del PalaRomare contro l’Umana Reyer Venezia. “ Sono contenta di aver finito qua, perché Schio è casa mia. Voglio bene alle persone, voglio bene al presidente, e non potevo onestamente pensare ad un finale migliore per la mia carriera.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgia Sottana lascia il basket da vincente: “Non potevo immaginare un finale migliore”

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