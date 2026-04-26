Giorgia Sottana lascia il basket da vincente | Non potevo immaginare un finale migliore
Dopo una lunga carriera, la giocatrice di basket ha deciso di smettere, affermando di aver vissuto un’esperienza che non avrebbe potuto desiderare di più. La sua decisione è stata annunciata pubblicamente, senza specificare eventuali piani futuri. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi campionati nazionali e internazionali, contribuendo con le sue prestazioni a numerose vittorie della squadra.
Si chiude in bellezza la splendida carriera di Giorgia Sottana, che dice addio alla pallacanestro vincendo da protagonista (con 4 punti, tra cui i due tiri liberi definitivi) il suo nono scudetto al termine di una serie finale al cardiopalma in cui Schio ha ribaltato la situazione dopo la sconfitta casalinga in gara-1 aggiudicandosi le due partite successive ed imponendosi nell’ultimo atto per 70-64 tra le mura amiche del PalaRomare contro l’Umana Reyer Venezia. “ Sono contenta di aver finito qua, perché Schio è casa mia. Voglio bene alle persone, voglio bene al presidente, e non potevo onestamente pensare ad un finale migliore per la mia carriera.🔗 Leggi su Oasport.it
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