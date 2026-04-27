I migliori gelati di Catania? Al via il contest di @CataniadaMangiare per scoprirli

A Catania è iniziato un nuovo contest dedicato ai gelati, organizzato da @CataniadaMangiare. L’evento si è svolto domenica 26 aprile in Piazza Teatro Massimo e ha coinvolto diversi locali della città, tutti pronti a presentare le proprie creazioni. L’obiettivo è scoprire quali sono i gelati più apprezzati tra i partecipanti, con il pubblico chiamato a votare le proprie preferenze.

Catania torna a parlare il linguaggio più semplice e diretto, quello del cibo, e stavolta al centro del dibattito c’è il gelato! Domenica 26 aprile, nella cornice di Piazza Teatro Massimo, si è svolto il primo appuntamento del contest dedicato a uno dei simboli più iconici dell’estate, promosso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Vandali al parco di via Don Puglisi: le telecamere per scoprirliUn ennesimo, inquietante atto vandalico scuote la città, colpendo ancora una volta quegli spazi nati per essere luoghi di aggregazione e socialità. Leggi anche: Catania celebra i suoi talenti, i migliori urban artist insieme nella mostra collettiva “Streets of Catania”