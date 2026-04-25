I figli di Stefania distrutti dal dolore | Vogliamo giustizia Denunciato inopportuno contatto del difensore di Fortebraccio

A due giorni dal femminicidio di una donna e dall’arresto del marito, i suoi figli, di 27 e 23 anni, esprimono il loro dolore e chiedono giustizia. La vicenda ha suscitato scalpore e si è aperto un fascicolo per un possibile contatto inappropriato tra il difensore dell’uomo e alcune persone coinvolte. La famiglia si trova ora ad affrontare un momento difficile, tra dolore e attese di chiarimenti.

A 48 ore dal femminicidio di Stefania Rago e dall'arresto del marito, Antonio Tommaso Fortebraccio, i figli della coppia Jessica e Michael, di 27 e 23 anni, sono distrutti. Ad aggiungere ulteriore dolore e sofferenza a una situazione già difficile e delicata sarebbe stato il presunto contatto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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