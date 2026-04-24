Nella serata del 23 aprile 2026 a Foggia si è consumato un omicidio che ha coinvolto una donna, madre di due figli. La vittima non aveva mai presentato denunce o segnalazioni relative a violenze. Sulla scena del crimine ci sono sospetti di gelosia, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili. La comunità locale si interroga sulle cause di questa tragedia.

FOGGIA - L'omicidio della serata di ieri 23 Aprile 2026 a Foggia, ha scosso l'intera comunità. L'ennesimo caso di omicidio tra le mura domestiche che non trova spiegazione. E' stato fermato e portato in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo coniugale Antonio Fortebraccio di 48 anni, L'uomo, una guardia giurata, ieri sera a Foggia ha ucciso con quattro colpi di pistola la moglie Stefania Rago, di 46 anni. L'uomo avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza al termine di un litigio nella loro abitazione in via Salvemini. Stefania lascia due figli, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 27 che al momento dell'omicidio non erano presenti in casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omicidio Stefania Rago, lascia 2 figli, non aveva mai segnalato violenze. Sospetti di gelosia sullo sfondo

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