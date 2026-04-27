I duty free negli aeroporti non sono sempre convenienti | propongono prezzi maggiorati e sconti fasulli

Gli acquisti nei negozi duty free situati negli aeroporti non garantiscono sempre un risparmio reale. Spesso i prezzi sono più alti rispetto a quelli praticati nei negozi tradizionali e gli sconti annunciati possono essere ingannevoli. Questa situazione porta molti consumatori a chiedersi se valga davvero la pena acquistare in questi punti vendita durante i viaggi.

Fare acquisti nei negozi duty free all'interno degli aeroporti è conveniente? Non sempre, il più delle volte i prezzi vengono maggiorati e i saldi proposti risultano fasulli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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