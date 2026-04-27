Molti di noi sono cresciuti credendo che l’uso dei cotton fioc sia innocuo, senza conoscere i rischi reali associati. Tuttavia, studi e medici avvertono che l’impiego improprio può danneggiare il condotto uditivo o spingere il cerume più in profondità. Spesso si dà per scontato che siano strumenti sicuri, ma le evidenze scientifiche indicano che il loro uso può comportare problemi di salute.

Quasi tutti siamo cresciuti prendendo per verità assolute le cose che ci venivano dette, a prescindere da logica, buon senso o dimostrazioni scientifiche. Ci è stato consigliato – o imposto, per meglio dire- di fare il bagno dopo tre ore dal pasto; o ancora di coprirci bene in inverno perché il freddo fa ammalare. Suggerimenti che spesso vengono tramandati di generazione in generazione, diventando abitudini difficili da scalfire. È possibile che i dubbi non siano mai nati perché, pur non essendo totalmente vere, non ci hanno mai recato danni. Tuttavia, bisogna fare un discorso diverso per l’igiene delle orecchie. Siamo stati abituati fin da piccoli a utilizzare i cotton fioc per pulire il più accuratamente possibile il condotto uditivo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I cotton fioc fanno male? È l’ora di sfatare un falso mito

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