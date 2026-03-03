I cotton fioc sono comunemente usati per pulire le orecchie, ma alcuni medici avvertono sui rischi associati a questa abitudine. Secondo gli esperti di Dottoremaeveroche, usare questi strumenti può comportare pericoli e danni alle orecchie. È importante conoscere i possibili rischi e essere cauti nell’uso quotidiano di questi prodotti.

Tutte le insidie dei cotton fioc per le orecchie di adulti e bambini. L’analisi dei dottori anti-bufale. Siete fra quelli che non possono fare a meno di usare il cotton fioc per l’igiene delle orecchie? Attezione, perché stando medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici), fareste meglio a rivedere questa abitudine. Gli esperti dedicano un focus alla questione in occasione della Giornata mondiale dell’udito. “Le orecchie sono dotate di un sistema di autopulizia naturale molto efficiente. Il condotto uditivo è rivestito da cellule che producono il cerume, una sostanza che ha funzioni protettive importanti: intrappola polvere, batteri e corpi estranei, e migra naturalmente verso l’esterno dell’orecchio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attenzione ai cotton fioc: tutte le insidie

Leggi anche: Ascoli, attenzione alle insidie. Caccia ai 3 punti per restare in scia

Leggi anche: Rimettersi in forma a tutti i costi e nel più breve tempo possibile può creare danni ai muscoli. Il trainer Ione Acosta spiega tutte le possibili insidie