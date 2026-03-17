I cotton fioc fanno davvero male? L'otorino spiega come pulire correttamente l'orecchio per evitare danni

Molte persone usano quotidianamente i cotton fioc, senza conoscere i rischi associati. Un otorino ha spiegato a Fanpage come pulire correttamente l’orecchio per evitare danni. La pratica comune di inserire i bastoncini nell’orecchio può provocare problemi, ma senza approfondire le tecniche corrette. Il medico ha condiviso indicazioni pratiche per prevenire possibili conseguenze negative.

I cotton fioc vengono usati quotidianamente da molte persone, che non conoscono la vera portata dei rischi legati a questa pratica: un otorino spiega a Fanpage.it perché bisogna evitarli e quali metodi di lavaggio alternativi sarebbe meglio attuare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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