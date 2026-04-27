I cittadini segnalano la Polizia interviene per liberare il casolare occupato

Due cittadini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Assisi per occupazione abusiva di un casolare, a seguito di una segnalazione di un residente. Gli agenti sono intervenuti sul posto per liberare l’edificio occupato illegalmente. La polizia ha quindi proceduto con le pratiche previste dalla legge, senza ulteriori dettagli sulle identità o le motivazioni degli occupanti.

SSono stati denunciati due cittadini stranieri per il reato di occupazione abusiva di edifici dalla Polizia di Assisi dopo una segnalazione da parte di un cittadino. A quel punto una pattuglia si è recata nel casolare a rischio occupazione, trovando conferme sul reato e sulla presenza di due.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I cittadini segnalano un'auto sospetta: la Polizia arresta pusher incensurato con coca e soldi I residenti segnalano movimenti sospetti, gli agenti recuperano un alloggio occupato abusivamente a TorinoGli agenti del reparto polizia abitativa della polizia locale di Torino hanno recuperato un appartamento Atc che era stato occupato abusivamente. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il sindaco alla festa della polizia locale: Voi agenti siate sempre vicini ai cittadini; Protocollo di intesa segnalazione di vicinato a Prato; Le attività della Polizia Municipale contro il degrado urbano; Giaciglio trovato all'interno delle Mura e subito sgomberato dalla Polizia Locale. Via Boselli, cittadino segnala lo spacciatore con la app della polizia: le volanti arrivano e lo arrestanoL'altra sera le Volanti della Questura sono intervenute in via Sbolli dopo che un cittadino, tramite la app Youpol ha segnalato una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di ... ilpiacenza.it Rioni sicuri: tornano i presidi della locale, ecco come segnalare i problemi della cittàDal 28 aprile all’8 maggio le pattuglie dedicate all’ascolto, alla raccolta di segnalazioni e a dare informazioni saranno presenti in piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Sergio e Valmaura ... triesteprima.it Un automobilista "recidivo" è stato fermato a #Malgesso dagli agenti della Polizia locale Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/ubriaco-e-senza-patente-nei-guai-unaltra-volta-411809.html - facebook.com facebook Duro colpo della Polizia di Stato al narcotraffico ad Alessandria: il bilancio dell’operazione è di 12 arresti e 25 indagati. Smantellato un sodalizio criminale che gestiva capillarmente lo spaccio in città, occupandosi sia dell’approvvigionamento di ingenti carichi x.com