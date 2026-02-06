I residenti segnalano movimenti sospetti gli agenti recuperano un alloggio occupato abusivamente a Torino

Gli agenti del reparto polizia abitativa di Torino sono intervenuti questa mattina per rimuovere un alloggio occupato illegalmente. I residenti avevano segnalato movimenti sospetti nella zona e, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato che era stato preso d’assalto senza autorizzazione. Ora l’immobile torna nella disponibilità dell’ATC, mentre le indagini sulla vicenda continuano.

Gli agenti del reparto polizia abitativa della polizia locale di Torino hanno recuperato un appartamento Atc che era stato occupato abusivamente. Venerdì 6 febbraio gli agenti sono intervenuti in via Sandro Botticelli a seguito di una segnalazione dei residenti che avevano notato movimenti.

