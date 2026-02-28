I cittadini segnalano un' auto sospetta | la Polizia arresta pusher incensurato con coca e soldi

I cittadini avevano segnalato un'auto sospetta in zona e, durante un'operazione di controllo, la Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha fermato un uomo di 26 anni, di nazionalità albanese, trovato in possesso di cocaina e denaro. L'uomo, incensurato, è stato arrestato nell'ambito di un'azione mirata a contrastare lo spaccio lungo l'asse tra Assisi e Bastia Umbra.

Personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, nell'ambito di attività investigative finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo l'asse Assisi-Bastia Umbra, ha fermato un 26enne, di nazionalità albanese, trovato in possesso di droga destinata al giro di clienti del territorio. L'attività investigativa è stata avviata a seguito di recenti segnalazioni circa la presenza di un uomo albanese che si muoveva abitualmente a bordo di un'auto, sostando in diverse zone della frazione di Santa Maria degli Angeli, dove sarebbe stato raggiunto dai potenziali acquirenti. Gli agenti del...