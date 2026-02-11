Una nuova vita stasera in tv la terza puntata | le anticipazioni

Questa sera va in onda la terza puntata di “Una nuova vita”, la fiction con Anna Valle su Canale 5. La serie, arrivata alla metà del suo ciclo, continua a raccontare le vicende di personaggi che cercano un nuovo inizio. I fan già aspettano con curiosità cosa succederà nei prossimi episodi.

Terza puntata (di quattro) questa sera, martedì 11 febbraio, per il racconto intenso e stratificato di “Una nuova vita”, la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle. I due nuovi episodi, il quinto e il sesto, sviluppano un percorso complesso, in cui ogni personaggio è chiamato a fare i conti con il passato e con le conseguenze delle proprie azioni. Qual è il confine tra colpa e innocenza? Di certo la ricerca della verità assume un prezzo altissimo. Nel quinto episodio Vittoria si ritrova nuovamente sotto assedio. Alcune fotografie che la ritraggono accanto a Diego diventano di dominio pubblico, alimentando sospetti e giudizi: per lei, però, la priorità resta quella di fare luce sulla morte del marito, perché solo la verità può restituirle dignità e, forse, il legame con suo figlio.🔗 Leggi su Today.it

Vittoria accerchiata e Matteo nei guai: tutto sulla penultima puntata di Una nuova vita stasera in tvAdesso che Marco ha rivelato la verità sul padre biologico di Asia, cosa farà Vittoria? C'è un riavvicinamento inaspettato, al centro della nuova puntata della fiction con Anna Valle ... msn.com

Anticipazioni Una nuova Vita del 4 febbraio 2026: stasera in onda il terzo e quarto episodioQuesta sera, mercoledì 4 febbraio 2026, va in onda la seconda puntata di Una nuova vita con Anna Valle. Scopriamo le anticipazioni del ... alfemminile.com

