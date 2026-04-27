le anticipazioni della terza puntata de i cesaroni

S ono già passate due settimane da quando è iniziata la settima stagione de I Cesaroni, che ha preso il via dodici anni dopo la sesta. Stasera, lunedì 27 aprile su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata: annunciata alle 21:20, in realtà inizierà quando sarà terminata La Ruota della fortuna, quindi intorno alle 22:00. Ne I Ce saroini – Il ritorno la famiglia più amata della tv torna ad animare la Garbatella tra equivoci e legami che resistono a tutto, in una trama che non fa rimpiangere quelle del passato. “I Cesaroni – Il ritorno”: Claudio Amendola svela le novità (e i problemi) della “Bottiglieria” X Leggi anche › Carlo nasconde un segreto: le anticipazioni dalla seconda puntata de “I Cesaroni” I Cesaroni – Il ritorno, anticipazioni terza puntata 27 aprile, trama.🔗 Leggi su Iodonna.it

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