Niccolò Centioni, noto per il ruolo di Rudi nella serie televisiva, è tornato sul set dopo un periodo passato all’estero. Durante un’intervista, ha condiviso di aver svolto lavori come aiuto cuoco e lavapiatti prima di tornare a recitare. Ha anche parlato di come l’emozione di tornare a interpretare il suo personaggio rimanga invariata, nonostante siano trascorsi dodici anni dall’ultima volta che ha indossato quei panni.

L’attore è tornato a vestire i panni di Rudi, e ha raccontato tutto sul numero di Novella 2000 ora in edicola: “L’emozione è sempre la stessa anche se sono passati dodici anni dall’ultima volta”. I Cesaroni sono finalmente tornati e questa sera, lunedì 27 aprile 2026, va in onda su Canale 5 la terza puntata della nuova stagione. Tanti i personaggi che sono di nuovo sul set, cresciuti e con nuove storie da raccontare: tra questi c’è Niccolò Centioni, volto di Rudi, non soltanto uno dei volti più amati della serie, ma un Cesaroni “doc”. Presente fin dalla primissima stagione, è cresciuto letteralmente insieme al suo personaggio, diventando negli anni una presenza familiare per milioni di spettatori.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - I Cesaroni, Niccolò Centioni torna sul set e parla degli anni all’estero: “Ho fatto l’aiuto cuoco e il lavapiatti”

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