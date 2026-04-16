Niccolò Centioni riprende il suo ruolo nella nuova stagione de I Cesaroni su Canale5, tornando a interpretare il personaggio dopo dodici anni di assenza. La presenza dell’attore segna il ritorno di un volto noto della serie, che ha avuto una lunga pausa prima di riapparire sul piccolo schermo. La serie televisiva riparte con questa novità, coinvolgendo nuovamente il pubblico che segue da tempo le vicende dei protagonisti.

Niccolò Centioni torna protagonista nella nuova stagione de I Cesaroni su Canale5, segnando il rientro di un personaggio iconico dopo dodici anni di assenza. L’attore, che interpreta l’evoluzione di Rudy, ha affrontato un radicale cambiamento fisico e professionale per tornare nel set della storica fiction ambientata nella Garbatella. L’evoluzione di Rudy tra nuovi ruoli e cambiamenti fisici. Il personaggio che ha conquistato il pubblico durante l’adolescenza ha lasciato spazio a una figura adulta e più matura. Rudy non è più il ragazzino vivace conosciuto in passato; oggi si muove tra i corridoi della scuola storica della Garbatella ricoprendo il ruolo di bidello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rudy torna nei Cesaroni: Niccolò Centioni si trasforma dopo 12 anni

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