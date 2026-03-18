Vanina 2 stasera in TV su Canale 5 con la terza puntata | Manfredi si riavvicina Giuli disperata

Stasera su Canale 5 va in onda la terza puntata di Vanina, visibile anche su Mediaset Infinity. In questa puntata, Manfredi si riavvicina a Vanina mentre Giuli si mostra disperata. La narrazione si concentra sui rapporti tra i personaggi principali, che devono affrontare nuove tensioni e confronti. La puntata si concentra sui momenti di crisi e sui cambiamenti nei legami tra i protagonisti.

Nella nuova puntata, in onda oggi su Canale 5 e su Mediaset Infinity, Vanina dovrà fare i conti con un nuovo caso ma anche con il riavvicinamento di Manfredi (e la gelosia) Continua la corsa televisiva di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la nuova stagione della fiction con Giusy Buscemi ormai quasi giunta al termine. Quella che andrà in onda stasera su Canale 5 alle 21:50 circa sarà infatti la penultima puntata di stagione. Niente paura, però: come l'attrice protagonista ha confermato a Movieplayer.it durante la recente intervista, si sta già lavorando alla stagione 3. A quanto pare, infatti, il finale della prossima settimana lascerà aperte molte trame, tra cui, immaginiamo, quelle che riguardano la vita sentimentale della vicequestore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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