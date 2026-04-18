Matteo Branciamore e Marta Filippi coppia nei Cesaroni e nella vita | Temevamo di lasciarci lavorando insieme

Sabato 18 aprile, durante la trasmissione televisiva Verissimo, sono stati ospiti Matteo Branciamore e Marta Filippi. La coppia, nota sia per aver recitato insieme nella serie televisiva che per la relazione privata, ha condiviso dettagli sul loro primo incontro. Hanno anche parlato delle preoccupazioni iniziali riguardo alla possibilità che lavorare fianco a fianco potesse influire sul loro rapporto personale.

Matteo Branciamore e Marta Filippi sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 aprile. I due, che fanno coppia sul set dei Cesaroni e nella vita, hanno raccontato il loro primo incontro e anche il timore che lavorare insieme potesse minare il loro legame.🔗 Leggi su Fanpage.it

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