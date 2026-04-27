Lunedì 27 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con I Cesaroni-Il ritorno, la nuova stagione della storica fiction su una delle famiglie più amate della televisione italiana. Alla regia e ancora una volta protagonista c’è Claudio Amendola, volto simbolo della serie nei panni di Giulio Cesaroni. E una guest star d’eccezione: Fabio Rovazzi. I Cesaroni-Il ritorno, le anticipazioni della terza puntata. La bottiglieria di famiglia si trova ad affrontare un momento decisivo, mentre dentro casa i sentimenti si intrecciano e diventano sempre più difficili da gestire. Marta, interpretata da Valentina Bivona, si avvicina sempre di più a Olmo, che ha il volto di Andrea Arru, mentre Marco Cesaroni, alias Matteo Branciamore, tenta di riconquistarla con strategie sentimentali poco convincenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Cesaroni, arriva Rovazzi. E Amendola svela la verità sull’assenza di Micol Olivieri

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