Claudio Amendola | Ci aspettavamo il calo de I Cesaroni Le parole di Micol Olivieri? Sono indifferente

Claudio Amendola ha commentato il calo di ascolti della serie televisiva I Cesaroni, affermando di aver previsto questa diminuzione. Ha inoltre dichiarato di non essere interessato alle parole di Micol Olivieri riguardo alla situazione. Durante l'intervista a Non è la tv, Amendola ha sottolineato che, sebbene ci si aspettasse una flessione, i dati su Infinity risultano comunque elevati.

Claudio Amendola, ospite a Non è la tv, commenta il calo di ascolti de I Cesaroni: “Ce lo aspettavamo ma i numeri su Infinity sono alti. Se il pubblico continuerà a seguirci, gireremo l’ottava stagione”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Proprio tu…”. Polemiche su Micol Olivieri e il ritorno de I Cesaroni in tvIl ritorno di una serie cult come I Cesaroni riporta inevitabilmente sotto i riflettori anche chi, anni fa, ne è stato protagonista. Claudio Amendola in lacrime ricorda Fassari, il ciak de I Cesaroni dedicato a lui: “Sicuramente ci guarderà”Con il debutto de I Cesaroni ormai imminente, Claudio Amendola si è commosso ricordando l'amico e collega Antonello Fassari, morto nell'aprile dello... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Claudio Amendola: Ci aspettavamo il calo de I Cesaroni. Le parole di Micol Olivieri? Sono indifferente; Antonello Fassari: come è morto, che malattia aveva. Le lacrime e il ricordo di Claudio Amendola. Claudio Amendola: Ci aspettavamo il calo de I Cesaroni. Le parole di Micol Olivieri? Sono indifferenteClaudio Amendola, ospite a Non è la tv, commenta il calo di ascolti de I Cesaroni: Ce lo aspettavamo ma i numeri su Infinity sono alti ... fanpage.it Claudio Amendola a SuperGuidaTV: Bisogna capire che tipo di prodotto è, vale il Total ShareSi è tenuta oggi al WeGIL, in Largo Ascianghi 5, la consegna del Premio Famiglia Tv Lazio 2026 alla serie tv I Cesaroni, uno dei titoli più amati dal ... superguidatv.it Queste le parole di Claudio Amendola, che ha riferito che anche dopo la terza puntata ci saranno omaggi a Cesare, il personaggio interpretato dai compianto Antonello Fassari. #ICesaroni - facebook.com facebook In questa puntata Claudio Amendola, Andrea Delogu, Monica Maggioni, Alessandra Sardoni, Tinto e Martina Catuzzi Insieme a loro Filippo Facci, Riccardo Bocca, Maria Volpe, Claudia Rossi, Paolo Di Lorenzo #TvTalk: domani, alle 15, su #Rai3 e #RaiPl x.com