I Cesaroni anticipazioni stasera 27 aprile 2026 Marco scopre la verità su Marta e Jonathan Fabio Rovazzi aiuta Adriano

Stasera vengono trasmessi due nuovi episodi de I Cesaroni. In questa puntata, Marco scopre la verità su Marta e Jonathan, mentre Fabio Rovazzi si presenta come ospite per aiutare Adriano. La trama si sviluppa attraverso le vicende dei personaggi principali, con colpi di scena e rivelazioni che coinvolgono le relazioni tra i protagonisti. La narrazione continua a seguire le vicende della famiglia e delle loro emozioni.