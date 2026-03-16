Bologna cosa fare dal 16 al 22 marzo | 10 appuntamenti da non perdere

Da 16 a 22 marzo, Bologna si anima con una serie di eventi che spaziano tra cultura, musica e arte. La città si prepara ad accogliere dieci appuntamenti, coinvolgendo diversi quartieri e attirando pubblico di tutte le età. Le iniziative sono state annunciate e si svolgono in vari luoghi, creando un calendario ricco di opportunità per i cittadini.

Bologna, 16 marzo 2026 – Bologna si prepara a un’altra settimana di fermento creativo che trasforma la città in un unico, grande palcoscenico diffuso. Dal 16 al 22 marzo, la programmazione bolognese spazia dai grandi raduni pop dell' Unipol Arena alle riflessioni civili più intime e necessarie, come quelle portate in scena da Elio Germano e Ashkan Khatibi. Tra la satira affilata di Luca Ravenna e i ritmi intramontabili di Neffa, il cartellone di questi sette giorni offre un viaggio attraverso i linguaggi della contemporaneità: un invito a perdersi tra musica, teatro di ricerca e stand-up comedy, per scoprire polso culturale di una città che non smette mai di interrogarsi e divertire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cosa fare dal 16 al 22 marzo: 10 appuntamenti da non perdere Articoli correlati Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdereAnche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento... Cosa fare a Bologna dal 9 al 15 marzo: ecco i 10 appuntamenti imperdibiliBologna, nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, cuce insieme la dissacrazione della stand-up comedy e il rigore sinfonico di Nicola Piovani,... Contenuti e approfondimenti su Bologna cosa fare dal 16 al 22 marzo 10... Temi più discussi: Cosa fare a Bologna dal 9 al 15 marzo: ecco i 10 appuntamenti imperdibili; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Bologna 2026; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana; Cosa fare a Bologna nei weekend di marzo 2026. Cosa fare a Bologna dal 9 al 15 marzo: ecco i 10 appuntamenti imperdibiliBologna, nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, cuce insieme la dissacrazione della stand-up comedy e il rigore sinfonico di Nicola Piovani, passando per le riflessioni platoniche e l’energia mod d ... ilrestodelcarlino.it Guida ai concerti da scoprire e da non perdere a Bologna dal 2 all’8 marzoConsigliati da The Buzz questa settimana: Wu-Tang Clan all'Unipol Arena, OtoDama. L'anima dei suoni al Museo Civico Archeologico, Laura Agnusdei, Alfa Mist ed ... bologna.repubblica.it Rassegna stampa - Il Bologna archivia la vittoria con il Sassuolo e si prepara per l'Olimpico, la Roma di Gasp punta a risollevarsi dopo il 2-1 di Como - facebook.com facebook In #A1, code per traffico intenso in uscita a Calenzano in direzione Bologna e a Firenze Scandicci in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI x.com