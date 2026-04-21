Durante la Milano Design Week 2026 è stata presentata in anteprima mondiale la Hyundai Ioniq 3, una vettura compatta elettrica. Si tratta del nuovo modello del marchio, progettato per essere più accessibile nel segmento delle auto a zero emissioni. La vettura si distingue per l’introduzione di tasti fisici e rappresenta l’ingresso del marchio nel mercato delle auto elettriche compatte.

La Hyundai Ioniq 3 è stata svelata in anteprima mondiale durante la Milano Design Week 2026, segnando l’ingresso della nuova compatta elettrica nel segmento delle vetture a zero emissioni più accessibili del marchio. Il modello, che rappresenta il punto d’ingresso nella famiglia Ioniq, introduce il linguaggio stilistico denominato Art of Steel, puntando su un equilibrio tra estetica da crossover e dimensioni urbane. Design muscoloso e filosofia Art of Steel. Il profilo della nuova vettura punta sulla robustezza, con una silhouette che richiama la linea a goccia della Ioniq 6 ma con connotazioni più massicce. La lunghezza totale si attesta sui 4,15 metri, con una larghezza di 1,8 metri e un’altezza di 1,5 metri, mentre il passo misura 2,68 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hyundai Ioniq 3: arriva la compatta elettrica con tasti fisici

2026 Hyundai Ioniq 3 Revealed - newcomer to the compact electric vehicle market!

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