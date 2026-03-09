Hyundai IONIQ 6 l' aerodinamica di una berlina anticonformista

La Hyundai IONIQ 6 è una berlina elettrica caratterizzata da un design aerodinamico e linee anticonvenzionali. L'auto si distingue per le superfici fluide e il profilo basso, pensati per migliorare l'efficienza energetica. Hyundai ha sviluppato questa vettura puntando sull'aspetto estetico e sulla riduzione della resistenza all'aria. La vettura è disponibile con diverse configurazioni di motore e batteria.

Sapersi distinguere. Scegliendo nuova Hyundai IONIQ 6 si può. È un atto di stile. In un mercato dominato da replicanti di Suv e crossover optare per una berlina elettrica aerodinamica, bella da guardare e da guidare, significa preferire il design e l’eleganza delle forme senza rinunciare però alla tecnologia funzionale. Perché oltre alla presenza scenica c’è di più: infatti gli highlights di questa berlina 100% sono anche efficienza aerodinamica, tecnologia funzionale, piacere di guida. Il suo design unico non soltanto le conferisce un profilo elegante, filante e allungato in un’unica curva lunga quasi all’infinito, con spoiler singolo in. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

