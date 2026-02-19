House of the Dragon 3 | è guerra totale fra i Targaryen nel trailer della nuova stagione

La terza stagione della serie prequel de Il trono di spade arriverà su Sky e in streaming in esclusiva su NOW a partire dal prossimo giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti Sky ha diffuso in streaming il trailer italiano della terza stagione di House of the Dragon, che prosegue la lotta interna ai Targaryen per la conquista del trono di spade. Tornano ancora una volta tutti i protagonisti della storia, compresa Emma D'Arcy nel panni di Rhaenyra Targaryen, figlia del re Viserys I e designata erede al Trono di Spade, la cui furia sembra esplodere in maniera decisamente incontrollata nei momenti finali di questo nuovo trailer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

